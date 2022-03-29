شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 36 درجة بالقاهرة.. تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة السبت أول أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس السبت المقبل ، أول أيام شهر رمضان فلكيا ، حيث تشهد البلاد هذا اليوم ، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس السبت المقبل ، أول أيام شهر رمضان فلكيا ، حيث تشهد البلاد هذا اليوم ، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى وجنوب البلاد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية ، حار على السواحل الشرقية و جنوب سيناء ، وليلا يكون الطقس بارد على كافة الأنحاء.

ودرجات الحرارة السبت المقبل أول أيام رمضان، تأتى كما يلى :

القاهرة العظمى 36 درجة الصغرى 17 درجة

الوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 33 درجة الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 19 درجة

ويشهد اليوم الثلاثاء ، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجات، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 14 درجة، وسانت كاترين العظمى 24 درجات والصغرى 05 .