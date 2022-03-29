شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تدعو أعضاءها للانعقاد الثانى للجمعية العمومية 8 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت النقابة العامة لأطباء الأسنان، كافة أعضائها لحضور الانعقاد الثانى للجمعية العمومية العادية، ظهر يوم الجمعة 8 أبريل 2022، بمقر دار الحكمة، وذلك عقب عدم اكتمال النصاب القانونى لعقد الجمعية العمومية فى الدعوة الأولى لها.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، تقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق ومناقشة مشروع الميزانية السنوية والموازنة التقديرية التى يعرضها مجلس النقابة واعتمادها، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامى للسنوات المالية المنتهية لعام 2018، 2019، و2020 بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات، وتعيين مراقب للحسابات.

كما تناقش العمومية تعديلات اللائحة الداخلية لنقابة أطباء الأسنان واعتمادها، ومناقشة تعديلات لائحة آداب المهنة لنقابة أطباء الأسنان واعتمادها، فضلا عن المقترح المقدم بخصوص رسوم القيد للدفعات الجديدة.

وكانت قد أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة لأطباء الأسنان، نتيجة الانتخابات التى أقيمت فى 17 مارس 2022، موضحة أن عدد الأطباء المشاركين بالانتخابات بلغ 6 آلاف و169 طبيبا على مستوى الجمهورية.