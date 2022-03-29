شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تحتفل اليوم بمرور عام على تعويم السفينة "إيفرجيفين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة قناة السويس، أنها ستحتفل اليوم الثلاثاء بذكرى تعويم سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفين"، وذلك في مبنى المارينا الجديدة شرق قناة السويس.

وقالت قناة السويس، إن الاحتفالية سوف تبدأ في الحادية عشر والنصف صباحًا، على أن يعقب الاحتفالية عقد مؤتمر صحفي للفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة للإجابة عن كافة التساؤلات وإلقاء الضوء على مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، وإحصائيات الملاحة بالقناة خلال الآونة الأخيرة.

كانت قد جنحت سفينة ايفرجيفن في قناة السويس، فى النقطة 151 ترقيم قناة السويس فى 23 مارس 2021، ونجحت هيئة قناة السويس فى تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها إلى البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتسبب جنوحها في توقف حركة الملاحة بالقناة، ونجح رجال هيئة قناة السويس في تعويم السفينة باستخدام عمليات التكريك لأول مرة في العالم على مقربة من السفينة، لإعادة تعويمها ودون أي عمليات تفريغ للشحنة.

والسفينة إيفر جيفن، وهى واحدة من أكبر سفن الحاويات فى العالم، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.