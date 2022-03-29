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تعرف على شروط وضوابط إقامة موائد الرحمن

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 شروط وضوابط اقامة موائد الرحمن، وذلك بعد قرار الحكومة بتخفيف اجراءات مواجهة فيروس ، والسماح باقامتها.

 

ألا تشغل الطريق العام أو تعطل حركة المرور ولا تخرج عن الرصيف

- يفضل إنشاؤها فى الملكيات الخاصة

- يجوز للجمعيات الأهلية إنشاؤها

- يمكن إنشاؤها فى ساحات عامة أو بجوار دور المناسبات أو المساجد

- الحصول على تصاريح من مباحث إشغال الطرق وموافقات أمنية

- عدم إقامتها أمام منشأة حكومة كالمدارس أو المستشفيات

- يجب توافر شروط الأمان بها لمنع الحرائق وشروط الحماية المدنية.

- بها وسائل وفتحات للتهوية .

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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