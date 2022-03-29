شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط وضوابط إقامة موائد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 شروط وضوابط اقامة موائد الرحمن، وذلك بعد قرار الحكومة بتخفيف اجراءات مواجهة فيروس كورونا، والسماح باقامتها.

ألا تشغل الطريق العام أو تعطل حركة المرور ولا تخرج عن الرصيف

- يفضل إنشاؤها فى الملكيات الخاصة

- يجوز للجمعيات الأهلية إنشاؤها

- يمكن إنشاؤها فى ساحات عامة أو بجوار دور المناسبات أو المساجد

- الحصول على تصاريح من مباحث إشغال الطرق وموافقات أمنية

- عدم إقامتها أمام منشأة حكومة كالمدارس أو المستشفيات

- يجب توافر شروط الأمان بها لمنع الحرائق وشروط الحماية المدنية.

- بها وسائل وفتحات للتهوية .