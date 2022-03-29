شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنظم اليوم احتفالية لتكريم المرأة بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم جامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة "احتفالية لتكريم المرأة المصرية" فى الثانية عشرة ظهر اليوم " الثلاثاء" بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والمستشار حسين مصطفي فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، ومن المقرر أن يعقبها حفل فني لكورال وأوركسترا طلاب جامعة القاهرة.

وتأتي الاحتفالية لتكريم عدد من السيدات ممن لهن إسهامات متميزة في الحكومة المصرية والمجتمع المدني والإعلام، حيث سيتم تكريم عدد من الوزيرات وعميدات كليات جامعة القاهرة وعدد من السيدات البارزات في المجتمع المصري.

وعلى هامش الاحتفالية، وفي إطار التعاون بين مؤسسات الدولة، تم الاتفاق بين الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، على التعاون المشترك وعقد شراكة بين الجامعة والهيئة للاستفادة من الإمكانات المشتركة للطرفين في مجالات التعليم والتدريب من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية بين الكليات المعنية والمراكز المختصة بالجامعة وما يناظرها في هيئة قضايا الدولة، إلى جانب معاونة الباحثين من أعضاء هيئة قضايا الدولة في مجال الدراسات القانونية من خلال توفير المراجع والفهارس العلمية بمكتبات جامعة القاهرة.