شكرا لقرائتكم خبر عن للمزراعين.. تعرف على كيفية استخراج رخصة قيادة جرار زراعى فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة بجرار زراعى، مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة لها، ومنها :

- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.

- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.

- إجراء اختبار عملى على القيادة.

- إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

- المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.

- الحد الأدنى للسن 18 سنة.

-إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.

-صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.

-إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.

-تجهيز 4 صور شمسية.

-المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.

-نموذج الاختبار الشفوى.

-نموذج الاختبار العملى.

-تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.