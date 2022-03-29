عوض تاج الدين: شركات الأدوية لم تتأثر من الحرب الأوكرانية ولدينا احتياطى

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية حدثت منذ فترة قصيرة وشركات الأدوية لم تتأثر بها حتى اللحظة، موضحا أن الشركات دائما يكون لديها احتياطيات استراتيجية من مواد الأدوية ولدينا فترة زمنية كافية تكفى الإنتاج المحلي.

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامى خيرى رمضان وكريمة عوض، إلى أن السوق المحلى إذا احتاج أى دواء يتم منع خروجه من مصر حتى بعد ما يكفى استهلاك هذا الدواء محليا.

واستكمل مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية: "مصر تمنع تصدير أى دواء للخارج إذا كان به نقص فى السوق المحلى، وفى حالة عدم توفر دواء ما على المواطن الاتصال بمكتب شكاوى الدواء"، مؤكدا أن مصر لديها احتياطيات استراتيجية من مواد الأدوية.