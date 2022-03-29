شكرا لقرائتكم خبر عن شلبى والكوالينى.. المتحدة تعلن عن 4 معلقين لمباراة العودة بين مصر والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه عندما تم الحصول على حقوق بث مباريات مصر المؤهلة لنهائيات كأس العالم، كان هناك رهان على تأهل منتخبنا الوطني.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، أنه سيتم تغطية مباراة المنتخب على قناة أون تايم سبورت بداية من الساعة 2، حيث تكون هناك فقرة تحليلية بداية من الساعة 2 وحتى 4 مساء، وفقرة أخرى مع كبار النجوم من الساعة الرابعة حتى وقت المباراة.

وحول التعليق على المباراة، أوضح المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه سيكون هناك 2 قناة صوتية كل منها عليها 2 من المعلقين الأولى مدحت شلبي ومحمد الكواليني والقناة الثانية حاتم بطيشة ومؤمن حسن.

وأوضح المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن هناك مجموعة من الكاميرات موجودة في السنغال لتغطية الأجواء سافرت قبل المباراة الأولى.

وأضاف المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن هناك تغطية شاملة لمباراة الغد؛ لأنه لا يوجد أهم من هذا الحدث الحاسم للتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأردف أن الفيفا أشادت بإنتاج مباراة مصر الفائتة أمام السنغال، وتم إرسال إشادة للشركة المتحدة، لافتا إلى أن هناك 5 مباريات مهمة غدًا تحدد المتأهلين لكأس العالم قطر 2022".

وأشار المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن هناك طائرة تابعة لشركة بريزينتيشن على متنها 300 راكب سوف تنطلق للسنغال.

واستكمل كلامه موضحا أنه يتم التنسيق مع الجانب السنغالي بشأن بث المباراة، مشيرًا إلى أن مصر حصلت على حقوق البث من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونوه بأن هناك 9 منتجين مشاركين في الأعمال الـ 14 التي سيتم عرضها خلال الموسم الرمضاني المقبل على شاشات الشركة المتحدة، يشارك فيهم ما لا يقل عن 50 نجمًا من الصف الأول، ومئات من الصف الثاني وتتنوع الموضوعات بين مسلسلات كوميدية واجتماعية وتراجيدي وكلها تهم الأسرة المصرية.