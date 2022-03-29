شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: ميزانية الدفاع الأمريكية الجديدة ستركز على منشآت التسليح النووى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن ميزانية الدفاع الأمريكية الجديدة ستركز على بناء الصواريخ والقاذفات والغواصات النووية.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، فى وقت سابق إن روسيا، فى ظل تحطم تطلعاتها بتحقيق انتصار سريع بعد مقاومة أوكرانية شديدة، قد أصبحت أكثر تركيزا على سحق جيش أوكرانيا فى الشرق، أملا فى إجبار كييف على التخلى عن جزء من أراضى البلاد من أجل إنهاء محتمل للحرب.

وأوضحت الوكالة، أن معظم الجيش الأوكرانى يتركز فى شرق أوكرانيا، حيث يقاتل الانفصاليين المدعومين من موسكو فى صراع مستمر منذ ما يقرب من ثمان سنوات. ولو نجحت روسيا فى تطويق القوات الأوكرانية وتدميرها فى القلب الصناعى للبلاد، المعروف باسم إقليم دونباس، فإنها ستحاول أن تملى شروطها على كييف، وربما تحاول تقسيم البلاد إلى قسمين.

وكان الجيش الروسى قد أعلن يوم الجمعة أن المرحلة الأولى من العملية قد تم إنجازها بشكل كبير، وسمحت للقوات الروسية بالتركيز على الأهداف الأهم، وهو تحرير دونباس.

ويقول الكثير من المراقبين، وفقا للوكالة، إن التغير فى الإستراتيجية قد يعكس اعتراف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن خطته لإخضاع أوكرانيا قد فشلت، مما أجبره على تقييد هدفه وتغيير تكتيكاته فى ظل حرب كارثية حولت روسيا إلى دولة منبوذة، وأضرت باقتصادها.

وأشار المسئولون الأمريكيون والبريطانيون إلى أن موسكو قد أصبحت أكثر تركيزا على محاربة القوات الأوكرانية فى الشرق، مع محاصرة كييف والمدن الأوكرانية الكبرى الأخرى، وقصفها بالصواريخ والمدفعية.