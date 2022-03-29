شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: لن أتراجع عن تصريحاتى بشأن ضرورة مغادرة بوتين للسلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن يتراجع عن تصريحاته بشأن ضرورة مغادرة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للسلطة، متابعا: لم أتراجع عن وصفي لفلاديمير بوتين بأنه "جزار".

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال كلمة له، أن الرئيس الروسى بوتين سيكون أكثر عزلة إن واصل نهجه العدائي ضد أوكرانيا، متابعا: تصريحاتي بشأن بوتن كانت تعبير عن حالة الغضب وليست تصريحات سياسية.

وأكد جو بايدن: سنرد إذا استخدم بوتين أسلحة كيميائية في أوكرانيا ولن أقول لكم كيف سنرد.