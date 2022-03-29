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بايدن: لن أتراجع عن تصريحاتى بشأن ضرورة مغادرة بوتين للسلطة

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن يتراجع عن تصريحاته بشأن ضرورة مغادرة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للسلطة، متابعا: لم أتراجع عن وصفي لفلاديمير بوتين بأنه "جزار".

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال كلمة له، أن الرئيس الروسى بوتين سيكون أكثر عزلة إن واصل نهجه العدائي ضد أوكرانيا، متابعا: تصريحاتي بشأن بوتن كانت تعبير عن حالة الغضب وليست تصريحات سياسية.

وأكد جو بايدن: سنرد إذا استخدم بوتين أسلحة كيميائية في أوكرانيا ولن أقول لكم كيف سنرد.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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