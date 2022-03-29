شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار يكشف تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، إن وزارة الصحة فتحت المكاتب الصحية أمام الجمهور الراغب في السفر لتشجيع المنتخب، للحصول على الشهادات الخاصة بالسفر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، أن كل المكاتب مفتوحة حتى وقت متأخر لإنهاء الإجراءات اللازمة للسفر ودخول السنغال.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، أن المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي للكشف المبكر عن فيروس سي حظيت بإشادة العالم ومنظمة الصحة العالمية.

وذكر أن مصر كانت الأولى عالميًا لا يوجد تطعيم ومن الممكن أن يؤدي إلى أمراض سرطانية وهذا يؤثر على جودة الحياة للمواطن وقدرته على الإنتاج، وتمثل عبء اقتصادي على الدولة حال تأخر الحالة الصحية للمصاب.

وأتم أنه تم إطلاق الكشف المبكر عن سرطانات الكبد، وتتميز بأنه تتيح تلقي العلاج في مراحل مبكرة ومن ثم تكون نسب النجاح عالية جدًا، لافتا إلى أن الكشف والعلاج

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أنه لا يوجد دولة في العالم بها مبادرات رئاسية للحفاظ على صحة المواطن وعلاجه مجانًا مثلما يوجد في مصر، حيث بها أكثر من 12 مبادرة.

وأوضح أنه تم اكتشاف نحو 500 حالة تعاني من أورام سرطانية بسيطة في الكبد وتم البدء في التعامل معها، لافتا إلى أنه يتم الكشف بواسطة متخصصين في العديد من مستشفيات الوزارة على مستوى الجمهورية.

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إلى أنه سيتم العمل في هذه المبادرة من خلال التجول في القرى للكشف عن تلك الحالات.

وأستطرد أن أقصى تكلفة لإجراء عمليات القلب المفتوح ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لا تزيد عن 300 جنيه، والعلاج مجانا مهما بلغت تكلفته.

وواصل الدكتور خالد عبد الغفار، كلامه موضحًا أن هناك مبادرات أخرى للكشف عن الرئة والبروستاتا وعنق الرحم.

وحول الطلاب العائدين من أوكرانيا، أنه مع بداية أحداث أوكرانيا تم التحرك طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، وتم تشكيل لجنة أزمة في المجلس الأعلى للجامعات والتنسيق وتم اتخاذ عدد من الضوابط ووافق عليها مجلس الوزراء.

وأردف أنه تم مساعدة الطلاب العائدين من أوكرانيا طبقا للضوابط واللوائح المعمول بها في مصر ولا يمكن الحيد عنها، وتم اليوم إجراء أول امتحان لتحديد إمكانية إلحاقهم بالجامعات الخاصة أو الأهلية.

وأكمل الدكتور خالد عبد الغفار، أن الطالب العائد من أوكرانيا سيلتحق بالعام الدراسي الذي سيحدده امتحان تحديد المستوى الذي سيخضع له.

وأتم أن الجامعات الأوكرانية لم تترك الطلاب بل أجرت لهم امتحانات أونلاين، ومن لا يعجبه نتائج اختبارات تحديد المستوى في مصر عليه العودة إلى الجامعة التي كان بها في أوكرانيا.

واختتم أن الطلاب العائدين من أوكرانيا يمكنهم الالتحاق بالجامعات الحكومية طبقا لتنسيق المجاميع التي حصلوا عليها في الثانوية العامة.