شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يعلن تشكيل لجنة مصرية - قطرية مشتركة لتعزيز التواصل بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول التطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات بين مصر وقطر، والآفاق المتوقعة لمسارها على الصعيد الثنائى، أو فيما يخص العمل العربى المشترك.

قال وزير الخارجية القطرى الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثانى، أن العلاقات المصرية القطرية فى تطور مستمر، وتجاوزنا المرحلة السابقة التى شابتها بعض التوترات بقلوب منفتحة ونظرة مستقبلية بما يصب فى مصلحة بلدينا وشعبينا.

وأشار إلى أن آفاق التعاون واسعة؛ سواء فيما يخص توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التواصل بين البلدين والشعبين، وكذلك التواصل على المستوى السياسي؛ مما سيكون له انعكاساته الإيجابية على العمل العربى المشترك من خلال تبادل الآراء إزاء القضايا المختلفة.



وأكد الوزير القطرى - خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية سامح شكرى - على أهمية الدور المصرى المحورى فى المنطقة العربية.. مشيرا إلى أن بلاده ستكون دائما داعمة لتعزيز هذا الدور وترسيخ الاستقرار فى المنطقة.



ومن ناحيته.. قال وزير الخارجية سامح شكرى أن لدينا طموحا كبيرا وانفتاحا كاملا، ونتطلع إلى ما هو راسخ من علاقات بين الشعبين، والآفاق سواء كانت فى الإطار السياسى أو التعاون الاقتصادى، وكل ما له فائدة للبلدين والشعبين، وتعزيز كل الآليات القائمة؛ سواء كانت الثنائية أو فى إطار علاقات مصر مع دول مجلس التعاون الخليجى أو الجامعة العربية.