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الفيلم الوثائقى إيفر جيفن.. فريق الغطاسين يوضح عمق وطول شحط السفينة

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القاهرة - سامية سيد - عرض الفيلم الوثائقى إيفر جيفن، المذاع على قناة دى ام سى ، شهادة المهندس عصام ضبش مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس سابقا حول مع جنوج السفينة في قناة السويس.

وقال مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس سابقا: نبلغ فريق الإنقاذ البحرى التابع لإدارة الترسانة بهيئة قناة السويس، وينزل فريق الغطاسين ويغطسون ويقولون لنا الموقف بشأن السفينة.

وتابع مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس سابقا: فريق الغطاسين يوضح لنا عمق وطول الشحط ووضعها تحت المياه ، فمن يقول لنا ذلك الغطاسين .

وتعرض قناة dmc فيلما وثائقيا عن السفينة ايفر جيفن بمناسبة مرور عام على الحادث، ويروى العديد من الخبراء الملحمة التى سطرها أبطال هيئة قناة السويس ، فضلا عن شهادة بعض المختصين حول العالم.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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