شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة توجه برفع المخلفات من شوارع مصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، برفع كافة المخلفات والقمامة بحى مصر القديمة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة وتجميل وإنارة القاهرة ومن خلال توافر المعدات واستدعاء مجموعات العمل من أفرع الهيئة بالمنطقة الجنوبية لتكثيف اعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع و الطرق .

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على رفع كافة المخلفات والقيام بأعمال النظافة والكنس والتجريد ورفع الأتربة الملاصقة للأرصفة بأرجاء منطقة المنيل، ومنها شارع متحف المنيل وشارع عبد العزيز آل سعود وشارع السرايا وشارع المنيل الرئيسي ومنطقة جزيرة الروضة ومحيطها والمنطقة المحيطة بمنطقة جامع عمرو بن العاص .

ووجهت بمواصلة الأعمال لحين الانتهاء من رفع كافة المخلفات مع المتابعة المستمرة للموقع وإزالة القمامة منه أولا بأول، وتلافي كافة الملاحظات التي قامت بإعطائها أثناء المرور الميداني .

وعلى الفور استجابت فرق العمل بشكل مكثف لتوجيهاتها من خلال الانتشار السريع بالشوارع والمناطق المذكورة لرفع كافة المخلفات وغسيل وتطهير البلدورات والارصفة وتلافي كافة الملاحظات التي وجهت بها داخل نطاق الحي من خلال المتابعة الدورية لمستوى النظافة .