شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فؤاد: الدول العربية تواجه صعوبات تتعلق بقلة التمويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية حصول الدول العربية على التمويل المناسب لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية التى تواجه العديد من الدول العربية، موضحةً الصعوبات والتحديات التى تواجهها الدول للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات المناخ.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال مشاركتها فى الجلسة التشاورية حول استراتيجية التمويل المناخي للدول العربية، فى أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدبى، المشاكل التى تواجه الدول العربية والتى تتعلق بالتمويل والتى يعد أهمها قلة التمويل وكذلك كفاءة التمويل المقدم والأدوات المتاحة حيث تواجه الدول العربية نقص فى المنح والقروض المقدمة لتنفيذ مشروعات المناخ .

كما أستعرضت الوزيرة خلال الجلسة الإستراتيجية العربية للتمويل والتى ستكون نموذج جيد للدول العربية يمكن تطبيقه فى كل دولة على حدى ، حيث يمكن أن تكرر نفس المشكلات فى أكثر من دولة ، موضحةً أن الإستراتيجية ستكون بمثابة إطار عام يمكن للدول تطبيقه كلٍ وفقاً لإحتياجاته.

وأعربت وزيرة البيئة فى نهاية الجلسة عن أملها فى الخروج بمشروعات إقليمية يمكن تنفيذها على مستوى عدة دول عربية ، بالإصافة إلى الخروج بحزمة جيدة من مشروعات المناخ تساهم فى دعم جهود الدول لمواجهة التغيرات المناخية.