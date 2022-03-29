شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب المديريات بإخطارها باستمارات لجان سير امتحان الثانوية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بإخطارها باستمارات لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2022.

وأكدت الإدارة العامة للامتحانات في خطاب لها بإخطار الوزارة باستمارات اللجان المختارة لسير امتحان الثانوية العامة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، وخطاب هيئة الأبنية التعليمية الذي يفيد بعدم إدارج اللجان المختارة ضمن خطة الهيئة في أعمال الصيانة البسيطة أو الشاملة طوال فترة الامتحان وقبلها بفترة كافية.

وطالبت الإدارة العامة للامتحانات بمحاضر المعاينة للجان المختارة لسير امتحان الثانوية العامة معتمدة ومختومة "لجان أساسية" ولجان احتياطية وكروكي هيئة الأبنية التعليمية للجان المختارة بالمحافظة معتمدة ومختومة ولجان أساسية ولجان احتياطية، كما طالبت إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، بالكروكي اليدوى للجان المختارة.