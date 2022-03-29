شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: لِنَنسَ الماضى وننظر للمستقبل من أجل صالح النقابة والأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، أن انتخابات النقابة الأخيرة أثبتت أن المهندسين راغبون فى شكل جديد للعمل النقابى، قائلا: "للمهندسين آمال وأحلام وطموحات كبيرة، وسنعمل جميعًا فى النقابة على تحقيقها، ولننس الماضى بكل ما فيه، ولننظر للأمام وللمستقبل من أجل تحقيق صالح النقابة والمهندسين، وهو ما سيكون بالتأكيد فى صالح مصر، أدعو الجميع فى النقابة إلى بدء مرحلة جديدة وجادة من العمل، ونرحب بكل انتقاد يحقق فى النهاية صالح المهندسين ومهنة الهندسة".

جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين فى جانب من انتخابات مجلس شعبة الغزل والنسيج والتى تمت مساء الإثنين 28 مارس 2022 لتشكيل هيئة مكتب الشعبة وتمثيلها بالمجلس الأعلى للنقابة، وهى الانتخابات التى تمت تطبيقًا لأحكام المادة 35 من قانون نقابة المهندسين وأحكام المادة 76 من النظام الداخلى.

وبالتزكية فاز الدكتور مهندس حماد عبدالله حماد، برئاسة شعبة الغزل والنسيج، وبالتزكية أيضًا جاءت تشكيلات هيئة مكتب الشعبة، ففاز المهندس علاء ريحان بعضوية المجلس الأعلى عن الشعبة (فوق السن)، والمهندس يحيى السيد الطنبارى، بعضوية المجلس الأعلى عن الشعبة (تحت السن)، كما فاز المهندس سمير أبو الفتوح، بمنصب وكيل الشعبة، والدكتور مهندس الأمير منصور، بمنصب أمين الشعبة، والمهندس السيد طاحون، بمنصب أمين مساعد الشعبة.

كما شارك النبراوى شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، جلستها الإجرائية، لإجراء انتخابات مجلس الشعبة، لتشكيل هيئة مكتبها وتمثيله بمجلس النقابة، قائلا:"نبدأ الدورة الجديدة مُحمَّلين بمسئولية تجاه المهندسين وتجاه بلدنا، فقد حظيت الانتخابات باهتمام، مما يحملنا مسئولية كبيرة، بشكل قوى وصدر رحب، بدون أى خلفيات أو انتماءات"، وأضاف نقيب المهندسين.."نحن فى حاجة إلى بداية جادة وسريعة، وقد جاءنا أمس تصديق الانتخابات.. وسيتم تشكيل المجلس الأعلى مطلع الأسبوع القادم".

ودعا نقيب المهندسين، الجميع، إلى الظهور بالمظهر اللائق والمناسب لتحقيق إرادة المهندسين، ممثَّلة فى كل شعبة، وأن تكون الفترة القادمة مثمرة فى العمل والنشاط.

فى ختام، كلمته، قدَّم المهندس طارق النبراوى، التهنئة لجميع أعضاء الشعبة.

وأسفرت نتيجة انتخابات مجلس شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، بفوز كل من:

- الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم.. رئيسًا للشعبة.

- الدكتورة ريهام عادل محمد شحاتة.. وكيلًا للشعبة.

- المهندس حسام الدين عطف فوزي.. أمينًا للشعبة.

- المهندسة نشوى عزت مصطفى.. أمينًا مساعدًا للشعبة.

وفيما يخص اختيار ممثلى الشعبة فى المجلس الأعلى، فقد فاز المهندس محمد عبدالباسط عبدالرحيم، بمقعد المجلس الأعلى فوق السن، بينما فاز بمقعد تحت السن، المهندس أحمد محمد أحمد سليمان.