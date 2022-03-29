شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق فعاليات مؤتمر "إعلام النهضة" حول المسئولية المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا "الثلاثاء" فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الأول لكلية الإعلام والعلاقات العامة بجامعة النهضة، تحت عنوان "الإعلام والمجتمع المدني والمسئولية المجتمعية"، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة.

وقالت الدكتورة هبة السمري عميد كلية الإعلام ورئيس المؤتمر، إن عدد الباحثين تجاوز 40 باحثا من مصر والوطن العربي، وبمشاركة عدد كبير من خبراء الإعلام ورواد العمل المجتمعي في مصر والدول العربية.

وأضافت السمري أن المؤتمر يتضمن كذلك عددا من الحلقات النقاشية التي تتناول علاقة الإعلام بالمجتمع المدني، يشارك فيها عدد من الخبراء ورؤساء التحرير والإعلاميين والمسئولين، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدور المجتمع المدني بالتنمية في مختلف المجالات، حيث أعلن الرئيس “عبد الفتاح السيسي” أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني وذلك أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في 11سبتمبر 2021.

وأشارت عميد كلية الإعلام بجامعة النهضة، إلى أن هذه الاستراتيجية الوطنية إنما تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، مبينة أن استراتيجية حقوق الإنسان، تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان من شباب و كبار السن و أصحاب الهمم و المرأة، و ذلك في ضوء استراتيجية مصر 2030.

وأشارت السمري إلى أن إعلان الرئيس السيسي أن 2022 عاماً للمجتمع المدني يعد انحيازاً من الدولة واعترافاً منها بالدور الهام الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في الدول الديمقراطية في عملية التنمية الشاملة، كما ُأثبتت تلك المنظمات قدراتها على حشد الشباب وأصحاب الهمم وكبار السن والمرأة للمساهمة في التنمية الحقيقية وبناء مستقبل مثمر لتلك الشعوب.

وتابعت السمري أنه وفقاً لذلك ارتأت كلية الإعلام والعلاقات بجامعة النهضة أهمية عقد مؤتمر دولي لتناول علاقة الإعلام بالمجتمع المدني لتفعيل دوره ومسئوليته الاجتماعية، حيث أن الإعلام يعد شريكا أساسيا في عملية التنمية، وهو في الوقت نفسه حلقة الوصل بين جميع الأطراف "الدولة والمجتمع المدني والشعوب".