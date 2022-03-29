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سفارة المكسيك بمصر تنفذ جداريات عن الهجرة في مقعد السلطان قايتباى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أزاح خوسية أوكتافيو تريب، سفير المكسيك بالقاهرة، الستار عن جداريتين متعلقتان بموضوع الهجرة، كجزء من مشروع إنسانية مهاجر للفنان المكسيكى إنريكى تشيو فى مقعد السلطان قيتباى بالقاهرة بمصر.

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وشارك في الاحتفالية لوران دي بويك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر، والسفير محمد خيرت مساعد وزير الهجرة للتعاون الدولى، وأجنيشكا دوبروفولسك ، مديرة مؤسسة أركينوس للهندسة المعمارية .

 

تم تنفيذ الجداريات على مدى ثلاثة أيام بمشاركة مهاجرين مقيمين فى مصر ، و سكان المنطقة من مصر،  حيث ستظل تلك الاعمال  للفنان المكسيكى إنريكى تشيو.

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فى إطار الإحتفالية ألقى سفراء  بنجلاديش و جواتيمالا و السودان كلمات معبرة عن أول ظاهرة فى مجال الهجرة حدثت فى أقاليمهم الجغرافية، كما أكد السفير خوسيه أوكتافيو تريب على إلتزام المكسيك للحفاظ على كرامة المهاجرين، و فى نفس الوقت أكد أنه هناك تشابه كبيرا مع مصر حيث تعد أراضى الدولتين مناطق لعبور المهاجرين، و  ووجهة لهم،  و كذلك لعودتهم.

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وتعد الجداريتان  جزء من مشروع إنسانية مهاجر الذى تدعمه سفارة المكسيك بالقاهرة و منظمة الهجرة الدولية، و فى إطاره تم يوم 24 مارس إفتتاح معرضا  للصور، و تقديم فيلما تسجيليا  بعنوان "عالم بلا جدران" فى الجريك كامبوس بالقاهرة.

 

ولد الفنان إنريكى تشيو فى مدينة جوادالاخارا فى عام 1981 ، و هو معروف عالميا لأنه قام برسم " جدارية  الإنسانية" على الحدود الشمالية للمكسيك.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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