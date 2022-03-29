شكرا لقرائتكم خبر عن معقود على نواصيها الخير.. شاهد بطولة الفروسية للداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الداخلية بطولة الجمهورية للفروسية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للفروسية، حيث شارك في البطولة عدد من الفرسان.

وكانت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للفروسية، نظمت بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الموانع، والتى أُقيمت على مدار ثلاثة أيام على ملاعب وادى الفروسية التابع لوزارة الداخلية، والذى يُعد صرحا رياضيا يدعم الريادة المصرية فى مجال رياضة الفروسية، حيث شارك فى البطولة (280) فارساً بخيولهم برعاية لجنة تحكيم مشكلة من الاتحاد المصرى للفروسية.

يُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية المجهزة لقفز الموانع، إنعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ برياضة الفروسية وبتجهيز وادى الفروسية لإستقبال كافة المنافسات "محلياً ودولياً" ، وتزويده بأحدث الوسائل وبإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها، وكذا فندق مجهز لإقامة الفرسان خلال فترة المنافسات، بالإضافة إلى الأطقم الطبية وأطقم الطب البيطرى لتقديم الرعاية الطبية للمتنافسين وأيضاً لرعاية الخيول المشاركة بمختلف المسابقات.