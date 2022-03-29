شكرا لقرائتكم خبر عن فسح الولاد والمدام.. أجمل فسحة على ممشى أهل مصر بعد افتتاحه (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 ممشى اهل مصر المرحلة الأولى بالقاهرة، بعد افتتاحه، والذى أصبح أجمل خروجة على النيل، وظهر كورنيش النيل بالقاهرة بشكل أبهر الجميع، وذلك بعد تنفيذ المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر، الممتدة من كوبرى إمبابة حتى كوبرى 15 مايو، حيث ظهر بشكل جمالى رائع، يجذب أنظار المارة بطريق كورنيش القاهرة، ضمن مشروع ممشى أهل مصر، والذى يمتد بطول مجرى النيل.

ويشهد الممشى إقبالا كبيرا من المواطنين، مؤكدين أن كورنيش النيل بمصر أصبح يضاهى أفضل مناطق التنزه في العالم، مطالبين بالحفاظ عليه.

وشملت الأعمال التى بدأت من كوبرى إمبابة إلى كوبرى 15 مايو، إنشاء مرسى يخوت، ولسان مشاة على النهر، ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل، ومطاعم، وكافيتريات، وأماكن جلوس ونوافير، وبرجولات، ويأتى "ممشى أهل مصر" ضمن خطة لحماية نهر النيل، والسيطرة على انفلات التعديات ومنع وصول المخلفات إلى المجرى، على امتداد نهر النيل من أسوان وحتى القاهرة، وفرعى دمياط ورشيد.

ويشمل مشروع ممشى أهل مصر، إنشاء ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4,7 كم، ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوى 4,5 م بينما يبلغ متوسط عرض الممشى السفلى 6,5 م، ويضم المشروع 19 مبنى، منها 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و62 محلا تجاريا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، إلى جانب 3 مدرجات بإجمالى أطوال 315 م تتسع لـ 1240 فردا، بالإضافة إلى مسرح بمساحة 275 م2 يتسع لـ 772 فردا.