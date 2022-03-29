شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن ناعية رجائى عطية: كان رمزًا تنويريًا وعالمًا قانونيًا مرموقًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعى الدكتورةً نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، المستشار رجائى عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الذى وافته المنية منذ يومين خلال أداء عمله بالمحكمة.

وأعربت القباج عن بالغ حزنها، لفقد مصر والعالم العربي رمزاً تنويرياً نابها وعالما قانونيا مرموقا، أثرى الحياة القانونية والاجتماعية والثقافية بمساهماته الفكرية الدؤوبة.

وكان المستشار شديد الحرص، من خلال كتاباته فى الصحف ومن خلال برامجه الإذاعية المتعددة، على إعادة قراءة التراث الإسلامى والعربى بمنظور اجتماعي حديث، بسلاسة ويسر، وبحس وطنى.

كما أشادت الوزيرة بمسيرة المستشار رجائى عطيه المشرفة والتى جاد فيها بعلمه وخبراته لأجيال متعاقبة، وشاء القدر أن تنتهي حياته مناضلاً في عمله بطلاً في عطاءه وفياً لمهنته ولوطنه.

ودعت القباج الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بوافر رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه وتلامذته الصبر والعزاء.