شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى: الأنبا أنطونيوس نجيب كان شخصية وقورة تخدم بالروح والحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية اليوم لغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قدم فيها تعزياته فى رحيل غبطة الكاردينال أنطونيوس نجيب البطريرك الشرفى للكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، والبطريرك السابق لها، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وقال قداسة البابا فى برقيته: "صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم إسحق أقدم خالص تعزياتي في رحيل الكاردينال أنطونيوس نجيب".

وتابع البابا تواضروس الثانى فى تعزيته "لقد كان شخصية وقورة تخدم بالروح والحق، عالمًا فى المعرفة والدراسات الكتابية، وعبر العمر الطويل الذى منحه الله له، نجح فى خدمة المحبة والسلام فى المجتمع المصري منذ كان راهبًا وطالبًا وكاهنًا وأسقفًا وبطريركًا، وكسب محبة واحترام الكثيرين.

على رجاء القيامة نودعه طالبين العزاء لكم ولكل الآباء والرهبان والراهبات وأحبائه وأسرته في مصر والخارج."