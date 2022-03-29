شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: قررنا إجراء انتخابات الشُعب بعد التأكد من قانونية الدعوة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين، انتخاباتها الداخلية على كافة مواقع الشعبة "رئيسًا، ووكيلًا، وأمينًا، وأمينًا مساعدًا"، إضافة لانتخاب عضوين تحت السن وثلاثة أعضاء فوق السن لتصعيدهم للمجلس الأعلى للنقابة.

وفى كلمته قدم المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، التهنئة للمهندسين الجدد الفائزين في انتخابات النقابة مطالبًا إياهم ببذل كل ما في وسعهم من جهد لتحقيق آمال وتطلعات المهندسين، مشددًا على أن الجميع ليس لديه رفاهية تضييع الوقت وأنه سيتقدم صفوف المهندسين المنتخبين لتلبية وتنفيذ أحلام وتطلعات الجميع، داعيًا الجميع للتكاتف والتعاون والعمل تحت شعار "كتفًا بكتف تتحقق كل الطموحات"، لافتًا إلى أن الفترة القادمة لن تشهد تمييز أحدًا على الآخر فالكل مجند لخدمة المهنة والمهندسين.

وأشار "النبراوي" في كلمته، إلى أن هناك دعاوى قانونية بالاعتراض على إقامة انتخابات الشعب، مؤكدًا على أنه بالرجوع للشئون القانونية تأكد صحة إقامتها ومن هذا المنطلق دعا لإقامتها، موضحا أنه فى حالة حصول أى زميل على حكم قضائي نافذ سيتم تنفيذه دون اللجوء إلى محاكم غير مختصة لعدم تضييع الوقت عليه وتفويت الفرصة على مشاركته والقيام بمهامه.

وأسفرت نتائج انتخابات شعبة الهندسة المدنية والتي تمت إجراءاتها بشفافية تامة عن فوز المهندس "نير حمدي أحمد مرسي" برئاسة الشعبة بالتزكية، كما فاز المهندس "علاء عوض أحمد حسن" بمقعد وكيل الشعبة بالتزكية أيضًا، وفاز المهندس "فادي أسعد البغيلي" بمقعد أمين الشعبة، وفاز بمقعد أمين مساعد الشعبة المهندس "مايكل جرجس بدراوي".

كما جرت القرعة لاختيار عضوين تحت السن لتصعيدهما للمجلس الأعلى للنقابة لتمثيل الشعبة وأسفرت عن فوز كل من المهندس محمد الواضح أبوجبل، والمهندس محمد ثروت فتح الباب.

كما جرت القرعة أيضًا لاختيار ثلاثة أعضاء فوق السن لتصعيدهم للمجلس الأعلى لتمثيل الشعبة وفاز بهم كل من الدكتور مهندس "ناصر أحمد عبدالجواد رضوان، والمهندس عمرو عبدالمنعم البغدادي، والمهندس وليد أحمد فؤاد".