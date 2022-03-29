شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى المرأة يساعد سيدة في الوصول لقرار بالوصاية على أبناء شقيقتها المتوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود المجلس القومى للمرأة، للتغلب على الإشكاليات المتعلقه بمسائل الولاية على المال، نجح فريق عمل الولاية على المال بمكتب الشكاوى، فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نحو حصول سيدة على قرار بتعيينها وصية على أبناء شقيقتها المتوفية.

وقال المجلس فى بيان له: كانت الوصاية من قبل للأخ الأكبر، والذي أساء إدارة الأموال، فتقدمت الخالة باستغاثة إلى مكتب الشكاوى لحماية أموال أبناء شقيقتها المتوفية القصر، وتدخل المكتب بمخاطبة النيابة العامة.

وتابع: ونتج عن ذلك قرار النيابة العامة بسلب الوصاية من الأخ ومنحها الي الخالة، ووفقا للمادة 20 من قانون الولاية على المال 119 لسنة 1952 ، فإنه اذا أصبحت أموال القاصر فى خطر بسبب سوء تصرف الولى أو لاى سبب أخر يكون للمحكمة أن تسلب ولايته او تحد منها .