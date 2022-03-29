شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تكشف أهمية افتتاح أكبر مركز للابتكار بتكلفة 160 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور ضياء خليل المشرف العام على الابتكار والإبداع بجامعة عين شمس، عن أهمية افتتاح أكبر مركز للابتكار بجامعة عين شمس بتكلفة 160 مليون جنيه، موضحا أنه لو هناك طالب لديه فكرة ويريد تحقيقها وينشئ على أساسها شركة معينة، يحقق من خلالها قيمة مضافة للمجتمع.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية سارة حازم، أنه ليس فقط ندرس العلم ولكن نحقق قيمة مضافة للمجتمع، مشيرا على أنه يتم تلقى أي فكرة تؤدي إلى فائدة حقيقية، كما ننظم مسابقات لموضوعات محددة ونطرحها على الطلاب، ونعطي دورات للطلاب لمعرفة الأبعاد المختلفة وكيف تنطلق الفكرة إلى أن تتحول لمشروع.

وذكر أن هناك مسابقة "عين شمس تبتكر" فهي مسابقة مفتوحة ويقدم من خلالها طلاب وخريجين الأفكار وقد يكون عبارة عن مشروع أو خطة عمل كاملة لمشروع، وكذلك الشركة الناشئة تحصل على دعم فني وتقني أيضا، كما أن هناك دعم في مجال إدارة الأعمال أيضا، حتى تخرج للعالم الخارجي وتبحث عن استثمار أو تكون قائمة بذاتها.

ولفت إلى أن فكرة تعمل منذ سنوات، والاقتراح بإنشاء مبنى جديد لتسهيل التعامل، حيث وهناك شركات ناشئة خرجت، ولكن بالصورة المنظمة تسهم في التعاون مع وزارة الاتصالات لتنفيذ المشروعات، ومشروعات أخرى في المجال الزراعى بها فرص كبيرة في الابتكار.

وافتتحت جامعة عين شمس، اليوم الإثنين مركز دعم الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة I hub ، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية.