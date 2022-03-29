شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بعمل وزير الصحة ينعى أحد أفراد فرق التطعيم ضد شلل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، السيدة أمينة السيد الزيات -فنى إحصاء- داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وكانت السيدة أمينة السيد الزيات، قد أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية، نتج عنه توقف مفاجئ لعضلة القلب، مما أدى لوفاتها، رحمة الله عليها، أثناء عملها في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، بمحافظة كفر الشيخ.