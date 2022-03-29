شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: تجهيز 400 نقطة لاستلام القمح وصرف مستحقات الموردين خلال 48 ‏ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ‏الوزارة جهزت أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا لعام ‏‏2022 تتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة، استعدادا ‏لاستقبال الأقماح المحلية لعام 2022 في الأول من أبريل.

وأضاف الوزير، أن مستحقات ‏الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى، وأنه وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد ‏للموردين والمزارعين مع مرعاة أن يكون القمح المورد مطابق للمواصفات ‏الموضوعة، وأشار إلى أن نقاط التوريد ستفتح أبوابها من الثامنة صباحا حتى ‏الخامسة مساء في شهر رمضان، وفي حال كثافة التوريد سيتم فتح عمليات ‏التوريد أمام النقاط حتى الانتهاء الكامل من السيارات المتواجدة أمام نقاط ‏التوريد أيضا.

وأوضح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن الوزارة تسعى هذا العام لتوريد ما يصل إلى 6 ملايين طن قمح ‏محلي، مشيرا إلى أن الطاقات التخزينية جاهزة لاستقبال هذه الكميات المطلوبة.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين، أن القرارات الوزارية قد حددت نسب توريد القمح المحلي لكل فدان إلى 12 ‏إردبا على الأقل، مشيرا إلى أن من سيحجم عن توريد هذه النسبة سوف يضع نفسه ‏تحت طائلة القانون، وسوف يحرم من الدعم المقدم له بالزراعة، وأن وزارة ‏الزراعة قد قدمت حصرا كاملا للمساحات المنزرعة من القمح، كما أن وزير التموين وجه بتشيكل غرفة ‏عمليات مركزية بالوزارة تحت رئاسته لمتابعة عمليات توريد القمح هذا العام، ‏كما وجه بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية لمتابعة الأمر، بالإضافة إلى ‏غرف العمليات الفرعية بالإدارة التابعة للمديريات، لمتابعة نسب التوريد والتزام ‏المزارعين بالنسب المطلوبة للتوريد هذا العام.