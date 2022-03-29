شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 88 طن مواد غذائية جافة لرعاية 8 آلاف أسرة في شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صندوق تحيا مصر، صباح اليوم، قافلة محملة بنحو 88 طنا من المواد الغذائية الجافة لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة بني سويف، ضمن حملة أبواب الخير التي أطلقها الصندوق بمناسبة شهر رمضان المعظم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسستي أبو هشيمة الخير، ومصر الخير.

واستقبل القافلة الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، تمهيدا لبدء عملية التوزيع على الأسر المستحقة، من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن قافلة بني سويف تستهدف 8 ألاف أسرة مستحقة، مشيرا إلى أن القافلة توفر الاحتياجات المعيشية للأسر الأولى بالرعاية المدرجة على قوائم وزارة التضامن الاجتماعي، للتخفيف عن كاهلهم أعباء المعيشة خلال شهر رمضان، وستحصل كل أسرة على كرتونة تتضمن (4 كيلو أرز، و1.5 مكرونة، وعبوة زيت، و500 جرام فول تدميس، و2 كيلو سكر، وعبوة سمن، وعبوة شاي، وكيلو بلح).

وأوضح عبد الفتاح أن حملة أبواب الخير تجسد استراتيجية الصندوق في حشد جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص لمساندة أجهزة الدولة ورعاية الأسر المستحقة بالمناطق الأكثر احتياجا خلال الشهر الكريم، لافتا إلى أن الحملة تم الاستعداد لها بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، فشهد شهر رمضان الماضي تعاونا مثمرا مع الوزارة في مجال توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وتوفير المواد الغذائية وصولا إلى مليون أسرة.