شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب هندسة حلوان يحصدون مراكز متقدمة بهاكاثون المدن الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل طلاب جامعة حلوان وهم فريق WRL Pixels من كلية الهندسة بحلوان علي جائزة أحسن استخدام لتكنولوجيا تحديد الأماكن لمتتبع المسار من إحدى الشركات والمركز الثاني في مجال المباني الذكية Smart Buildings، كما حصل فريق educAtoR من طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي علي المركز الأول في مجال المدارس والجامعات الذكية Smart School/University، وذلك بعد المنافسة مع أكثر من 470 فريقا بالمسارات المختلفة من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة والأهلية بالهاكاثون الأول فى مجال المدن الذكية - نحو عاصمة ادارية جديدة ذكية بجامعة بنها والذي أقيم تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع شركة أمازون و ELSEWEDY DIGITAL.

ويشارك طلاب جامعة حلوان تحت رعاية وبدعم الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، ويشرف على الطلاب مسئولي النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بقيادة مدحت علام مدير الإدارة.

وتكون فكرة إقامة الهاكاثون الأول في مجال المدن الذكية بهدف تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرمجية التي تساهم في تحسين مستوى المدن، كذلك الحرص على المساهمة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون أول مدينة ذكية في مصر.

ويشهد تسابق فرق من طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية للعمل على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة وهي: المباني الذكية، والمرافق الذكية، والحدائق الذكية، والنقل / المرور الذكي، والمستشفيات الذكية، والتدوير الذكي، والمراقبة الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس / الجامعات الذكية.