شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب هندسة حلوان يحصدون مراكز متقدمة بهاكاثون المدن الذكية والان مع تفاصيل الخبر
ويشارك طلاب جامعة حلوان تحت رعاية وبدعم الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، ويشرف على الطلاب مسئولي النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بقيادة مدحت علام مدير الإدارة.
وتكون فكرة إقامة الهاكاثون الأول في مجال المدن الذكية بهدف تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرمجية التي تساهم في تحسين مستوى المدن، كذلك الحرص على المساهمة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون أول مدينة ذكية في مصر.
ويشهد تسابق فرق من طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية للعمل على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة وهي: المباني الذكية، والمرافق الذكية، والحدائق الذكية، والنقل / المرور الذكي، والمستشفيات الذكية، والتدوير الذكي، والمراقبة الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس / الجامعات الذكية.