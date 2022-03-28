جثة تتدلى من مصعد.. معتقدات الهندوس تدفع هندي لإنهاء حياته بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثة عامل أسيوي مشنوقًا بغرفة مصعد عقار بمنطقة الهرم غرب المحافظة.

تلقى اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة تتدلى بحبل من غرفة مصعد عقار سكني.

انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، وعثرت على جثة عامل يحمل الجنسية الهندية يتدلى من حبل مربوط بغرفة صيانة مصعد أحد الأبراج السكنية.

تحريات الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، ومعاونه الرائد محمد سعودي توصلت إلى تخلص العامل من حياته بتلك الطريقة بسبب مروره بأزمة نفسية تتعلق بمعتقداته الدينية لدى الهندوس، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف الطب الشرعي، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة لإنهاء إجراءات استلام الجثمان تنسيقًا مع الجهات المعنية.