استمرار حبس المتهم بسرقة وحرق منزل لإخفاء معالم جريمته بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الاثنين، حبس المتهم بسرقة وحرق منزل لإخفاء معالم جريمته بمدينة بدر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وتلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص واحتراق محتويات غرفة نوم شقته، واكتشافه سرقة مبلغ مالي كان يحتفظ به بمحل البلاغ قبل نشوب الحريق.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه لسابقة قيامه بإجراء بعض أعمال النجارة بالشقة محل البلاغ، وعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية بداخل الشقة، اختمرت في ذهنه فكرة سرقته، وتوجه للشقة وبحوزته زجاجة بداخلها مادة معجلة للاشتعال، وتمكن من فتح باب الشقة باستخدام كارت بلاستيكي واستولى على المبلغ المالي، وعقب ذلك قام بسكب المادة المعجلة للاشتعال داخل الغرفة، وأضرم النيران بها في محاولة منه لإخفاء واقعة السرقة.

وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وأقر بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.