"دخل فيهم زي القطر".. قائد دراجة يطيح بأم وطفلتيها في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت قرية كومبرة بمحافظة الجيزة حادث سير مروع تصارع على إثره أم وطفلتيها الموت داخل المستشفى بعدما أطاح بهما قائد دراجة نارية.

كاميرات مراقبة وثقت تفاصيل الحادث المروع الذي وقع أمس الأحد، وأظهرت سيدة تسير طفلتان إلى جوارها صدمهم "موتوسيكل" على غرار أفلام الحركة "الأكشن" ليطيح بالثلاثة.

أحد أفراد أسرة السيدة روى تفاصيل الحادث موضحا أن الأم اصطحبت طفلتيها -أحدهما لا تتجاوز عمرها عامين- لتوصيلهما إلى إحدى دور الحضانة مضيفًا أنه لم تكد تخرج من الشارع سكنها حتى فوجئت بدراجة نارية يسير قائدها بسرعة وصفها بالجنونية.

54 ثانية هي مدة مقطع -حصل الخليج 365 على نسخة منه- تنخلع له القلوب، ليؤكد أحد أقارب المصابين الثلاثة "دخل فيهم زي القطر" ليتم نقل الثلاثة إلى مستشفى قصر العيني موضحا أن حالة الأم والرضيعة حرجة للغاية فيما أصيب الطفلت الثانية بجروح بسيطة وحالتها العامة مستقرة.

وطالب أهالي المصابين بتقديم المتهم المتسبب في الحادث للعدالة -كونه حر طليق- وتوقيع أشد العقاب عليه منعا لتكرار تلك الحوادث.

في سياق متصل، حرر مسؤولو نقطة شرطة مستشفى قصر العيني محضرًا بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث ومثول المتهم أمامها.