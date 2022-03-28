تفحم 6 سيارات في حريق هائل بجراج بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل داخل جراج بمنطقة الدقي وسط الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف لأعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب مصدرها عقار بشارع الحسن المتفرع من شارع جدة بحي الدقي.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مأمور قسم الدقي العقيد أحمد كامل.

تبين بالفحص والمعاينة نشوب حريق هائل داخل جراج أسفل عقار، ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة مصدر النيران ومنع امتداها إلى الوحدات السكنية التي تعلو الجراج.

الحصر المبدئي كشف عن تفحم 6 سيارات، وجار السيطرة على الحريق وسط تواجد قيادات الحماية المدنية والحي وقسم الشرطة.