لجنة بالشيوخ تمنح الاتصالات مهلة بشأن مقترح احترام الخصوصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قررت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة بمنح الهيئة القومية للاتصالات ووزارة الاتصالات مهلة شهر من تاريخ انعقاد اللجنة اليوم لدراسة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسام الخولي زعيم الأغلبية من الناحية القانونية والفنية والرد رسميًا على اللجنة بالقرار المناسب بشأن هذا الأمر.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح المقدم من النائب حسام الخولي بشأن احترام الخصوصية وتنظيم استخدام مكالمات الهاتف المحمول في الأغراض الدعائية، قائلًا في عرضة للاقتراح أن بعض الشركات الخاصة بالدعاية والإعلان دأبت على إجراء مكالمات هاتفية من خلال الهاتف المحمول إلى أرقام مختارة ودون إشارة إلى هذة المكالمات وإنها واردة على سبيل الدعاية والإعلان وهو الأمر الذي يفاجئ المتلقي للمكالمة ومن أنه من رقم غير مسجل لديه فيقوم بالرد علية ليجد أن المتصل ما هو إلا مندوب إعلانات ودعاية يسعى لتسويق منتج أو سلعة أو خدمة معينة، ومع تكرار هذة الظاهرة تتسبب للمتلقي إحراج بالغ وإزعاج وهو ما يجعل البعض في سبيله للتخلص من هذا الإزعاج بعدم الرد على الهاتف ولا لأي مكاملة على الرغم من أنه من المحتمل أن تكون هناك مكالمات مهمة ومصيرية.

واقترح "الخولي"، للتغلب على هذه الظاهرة أن تكون جميع المكالمات الواردة على سبيل الدعاية والإعلان من شركات أو أشخاص مرخص لهم بهذا الأمر ومعلوم هواتفهم ومسجلين بهذه الصفة لدى الهيئة القومية، وتمنح الهيئة القومية للاتصالات أرقاما محددة للشركات أو الأشخاص المرخص لهم بممارسة هذا العمل للدعاية والإعلان وأن تظهر تلك المكالمات الواردة للمتلقي تحت مسمى دعاية وإعلان وليست أرقام دون مسمى بما يتيح للمتلقي الفرصة للرد أو عدم الرد.