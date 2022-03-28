ورشة عمل موسعة للاعتماد والرقابة الصحية عن معايير التميز البيئي للمستشفيات الخضراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور أشرف اسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لتشجيع سعي المنشآت الصحية نحو التحول إلى مراكز خضراء صديقة للبيئة، وهي عملية متعددة التخصصات، مشيرا إلى أن صناعة الرعاية الصحية بكل تعقيداتها ومشتقاتها تؤثر بشكل كبير في البيئة المحيطة كما تتأثر بها، خاصة مع ما تستهلكه المستشفيات من موارد وما تنتجه من مخلفات حيث تتضمن مخرجات المستشفى نفايات طبية بيولوجية واشعاعية ونيتروجينية، مما يؤثر تأثيرا مباشرا على التغيرات المناخية التي أصبحت على قمة أولويات الدولة المصرية التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي cop27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر ٢٠٢٢

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لورشة العمل الموسعة التي نظمتها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تحت عنوان "نحو مستشفيات صحية خضراء ومستدامة.. رؤى وآفاق" لمناقشة الأبعاد المختلفة لمعايير التميز البيئي للمنشآت الصحية وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال الصحي والبيئي وممثلي كافة الجهات المعنية لطرح ومناقشة التصورات والرؤى المتنوعة مفهوم المنشآت الخضراء المستدامة في ظل التزام مصر بالأجندة الأممية للتنمية المستدامة ورؤيتها المستقبلية مصر2030 والاتجاهات العالمية في مجالات التنمية المختلفة، بما في ذلك الاقتصاد الاخضر والطاقة المتجددة وتطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز جودة الحياة.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن مراعاة الأبعاد البيئية داخل المنشأة الصحية يبدأ من التصميم والمواد المستخدمة في البناء، وكذلك استخدام التكنولوجيا سواء في التشخيص أو العلاج والتحكم بالمدخلات وكل سلاسل الإمداد هذه التكنولوجيا وما يصدر عن الأجهزة الطبية من انبعاثات ومخلفات من خلال نظم خاصة للتحكم بها، إلى جانب إدارة النظم والعمليات الداخلية بالمستشفى، فضلا عن تدريب قوة العمل وايمان القيادة بأن تطبيق المعايير البيئية هي مسئولية الجميع.

وأشار إلى أن هناك علاقة وطيدة بين تغير المناخ والصحة العامة مؤكدا أن الوصول إلى بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة لا يعد أمرا مستحيلا إذا تضافرت جهود جميع الأطراف ذات العلاقة من أجل وضع آليات محددة ذات أُطُر زمنية قابلة للتحقيق وتدعيمها بكل ما تتطلبه من إمكانيات وموارد سواء فيما يتعلق بالمنشآت الصحية الجديدة أو تحويل المنشآت القائمة بالفعل.

وتابع ان معايير الاعتماد الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية اشتملت على قواعد صارمة "سلامة البيئة والمنشأة" تضمن بتطبيقها التعامل الآمن والإدارة الصحيحة للمواد والنفايات الخطرة، منع التدخين داخل المنشآت الصحية، الإدارة الصحيحة للمرافق بما فيها المياه والكهرباء، والأجهزة الطبية و كذلك خطة الجاهزية للطوارئ والكوارث، كما اشتملت أيضا على معايير منفصلة في فصل الحوكمة وإدارة المؤسسة تركز على إدارة سلاسل الإمداد والتموين، ترشيد الاستهلاك، كما أفردت الهيئة في فصل منع ومكافحة العدوى معاييراً كاملة تتناول سلامة الغذاء، سلامة الماء، احتواء العدوى والعزل، الترصد، الحقن الآمن، الممارسات الصحية الصحيحة في حالات العدوى المنقولة جواً، التطوير والبناء في المنشآت الصحية وغيرها من المعايير التي بتطبيقها تصح البيئة وتقل معدلات العدوى والتلوث إلى أدنى حد ممكن.

وتناولت الورشة الموسعة التي عقدت اليوم بالمقر الرئيسي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمدينة نصر ، والتي أدارها أ.د. سيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مناقشة عدد من المحاور الخاصة بمعايير المستشفيات الخضراء على رأسها: زيادة كفاءة الطاقة والتحول الي طاقة النظيفة والمتجددة، الحفاظ على استدامة الموارد المائية، الادارة الآمنة لتداول المواد الكيميائية، ادارة نفايات الرعاية الصحية، وسائل النقل والمواصلات الآمنة بيئيا، سلامة واستدامة صحة الغذاء، المباني الخضراء المستدامة.

وأوضح د. سيد العقدة أن القيادة الفعالة والتخطيط لبيئة خضراء بالمنشأة الطبية إلى جانب تعزيز خيارات الشراء الخضراء من أهم عوامل الاستدامة التي تضمن الاستخدام الأمثل لموارد المستشفى دون الاضرار بالبيئة المحيطة.

شارك في ورشة العمل، د. اسلام أبو يوسف نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وكل من: أ.د. نوران الغندور، ود. أحمد صفوت أعضاء مجلس إدارة الهيئة، د. حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة، حسين اباظة مستشار وزارة البيئة، د. جاسر جاد الكريم ممثل منظمة الصحة العالمية، ومحمد بيومي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، د. هشام ستيت نائب رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد، م.محمد مكرم معاون وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى، د.سها بهجت مستشار وزير السياحة للتدريب والمتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار أ. د. نشوي طلعت مستشار وزير السياحة للسياحة المستدامة، د. هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ود. أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، م. حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أ.د. صلاح الحجار رئيس الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، اللواء طبيب خالد البلاسي، اللواء حازم فاروق ممثلي الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، أ.د. سحر سليمان رئيس لجنة اعداد الدليل الإرشادي لتصميم المستشفيات والمنشآت الصحية الخضراء بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، د. محمود علي، رئيس قطاع أمان المصادر والمنشآت الإشعاعية بهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، د. مديحة عبد العظيم، رئيس قطاع بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، د. محمد الامين عضو مجلس إدارة استرازنكا مصر، د. محمد زكريا مدير مركز مجدي يعقوب بأسوان، د. محمد عادل، عضو لجنة إعداد المعايير المصرية للمنشآت الصحية الخضراء، إلى جانب ممثلي المركز القومي للبحوث، وهيئة سلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية.