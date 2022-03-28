نجيب ساويرس عن مباراة المنتخب: "محتاجين معجزة علشان نكسب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نفى المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، الأخبار الكاذبة عن توزيعه نقود على الجماهير في مدرجات ستاد القاهرة، موضحا كنت بوزع بالونات بتعمل صدى صوت عالي، قائلاً: "وزعت بالونات على مشجعي السنغال علشان يكون هناك روح رياضية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامجه حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم،: "حد بيستظرف طلع قال ده بيوزع فلوس، أنا مش سفيه ولا هعمل حاجة غبية واللي همني أن إحنا شجعنا كويس وربنا نصرنا وإن شاء الله بكرة ينصرنا".

وعن توقعاته لمباراة الغد قال ساويرس: "أحنا عايزين معجزة علشان نكسب لأن الولاد بتوع السنغال شرسين جدًا وبعدين أحنا في الشوط الثاني كنا بندافع بس".

وتابع: "طالبت من والدتي الدعاء للمنتخب، كلمتها قولتلها معلش صلي لينا علشان إحنا محتاجين معجزة علشان نكسب بكرة".

وعن الاستثمار في الذهب قال ساويرس: "الذهب يعتبر احتياطي للزمن وللحروب والأزمات زي اللي حصل دلوقت لكن على المستوى القريب اللي معاه نقدي يقدر يحطها في شهادات 18% دة يعتبر وعاء خيالي وفرصة مش هتكون موجدة دايما وبالتالي دي أفضل حاجة حاليا أو العقار".

وقال ساويرس: "لو المنتخب فاز هعزم اصحابي بكرة على العشاء".