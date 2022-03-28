شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وقطر تثمنان المستوى الذى وصلت إليه العلاقات وعودتها إلى وضعها الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الجانبان المصرى والقطرى المستوى الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعودتها إلى وضعها الطبيعى وأصلها المتين.



جاء ذلك فى البيان المشترك الصادر فى ختام الاجتماع الذى عقد اليوم الاثنين بين وزير الخارجية سامح شكرى، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.



وذكر البيان المشترك أن الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما فى المجالات المختلفة.



وأشاد الجانبان بعمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن بيان العُلا، واستكمالها لأعمالها فى أجواء سادتها المهنية والروح الأخوية، والتى تم من خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتوصل للتوافق بشأن الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وأعلن الجانبان عن قرارهما بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيرى الخارجية بالبلدين الشقيقين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق فى المجالات كافة.