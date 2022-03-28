شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بدرجات الحرارة غداً وشبورة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 25 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غداً الثلاثاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجات، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 14 درجة، وسانت كاترين العظمى 24 درجات والصغرى 05 درجات.