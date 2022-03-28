شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصريين بالسعودية: إجمالي المعتمرين حتى نهاية الموسم سيبلغ 60 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية ، حقيقة تعليق قرار السماح للنساء بالسفر إلى الحج والعمرة دون محرم.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»: «البيانات الرسمية تصدر من السعودية دائما، ولم يصدر بيان بهذه التعليمات عن إدارة الحج والعمرة حتى الآن»، مضيفا «خير دليل على عدم صحة هذه المعلومات، دخول رحلات بها سيدات بدون محرم على مدار الأيام الماضية». وأشار إلى أن إجمالي المعتمرين المصريين حتى نهاية الموسم سيبلغ 60 ألف معتمر.

وكشف حنفي الحالات التي يشترط القانون على المسافرين أو المغادرين للسعودية، تقديم إقرار جمركي وتشمل اقتناء عملات أو ذهب أو مجوهرات أو أحجار كريمة بقيمة تصل 60 ألف ريال، وأي بضائع تجارية قيمتها أعلى من 3 آلاف ريال، والمقصود بالسلع الانتقائية، السلع التي قد تؤثر سلبيا على الصحة مثل المشروعات الغازية ومشروبات الطاقة والسلع المواد المحظورة.