شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف خريطة مكاتب توفير لقاحات الحمى الصفراء للمسافرين إلى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص عدد 7 مكاتب صحة، لخدمة المشجعين المصريين المسافرين إلى السنغال، لمؤازرة فريق المنتخب المصري لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويتوفر بالمكاتب التطعيمات الخاصة بالحمى الصفراء، بالإضافة إلى توفير مسحات «كورونا» علاوة على أدوية الوقاية من الملاريا.

وتشمل المكاتب مكتب صحة المحكمة بشارع الحجاز، ومكتب صحة مدينة نصر أول بطريق النصر، ومكتب صحة التجمع الأول أمام جهاز التجمع الأول، ومكتب صحة المعادي بميدان التعاون، ومكتب صحة قصر النيل (منطقة غرب القاهرة الطبية) 2 شارع رضا المتفرع من شارع المبتديان السيدة زينب أمام مستشفى المنيرة، ومكتب صحة شريف (منطقة الساحل الطبية) 37 شارع محمد الهواري- الخلفاوي بجوار محطة المترو مباشرة، ومكتب صحة مدينة نصر ثان (منطقة غرب مدينة نصر الطبية) الحي السادس بجوار مستشفى جراحات اليوم الواحد.