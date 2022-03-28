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ننشر جميع جداول امتحانات الشهادات والنقل الأزهرى لأخر العام

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القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بجانب جداول امتحانات صفوف النقل الابتدائى والإعدادى والثانوى، لامتحانات الفصل الدراسى الثاني، حيث تنطلق امتحانات الشهادة الابتدائية يوم 25 مايو القادم وتنتهي يوم 31 مايو .

 

كما تنتطلق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 25 مايو وتنتهى يوم 1 يونيو، أما امتحان الصفين الرابع والخامس الابتدائى والأول والثانى الإعدادى فتنطلق يوم 7 مايو وتنتهى يوم 12 من نفس الشهر.

 

بينما يبدأ طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى امتحاناتهم يوم 14 مايو وتنتهى يوم 23 مايو.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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