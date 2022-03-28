شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جميع جداول امتحانات الشهادات والنقل الأزهرى لأخر العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بجانب جداول امتحانات صفوف النقل الابتدائى والإعدادى والثانوى، لامتحانات الفصل الدراسى الثاني، حيث تنطلق امتحانات الشهادة الابتدائية يوم 25 مايو القادم وتنتهي يوم 31 مايو .

كما تنتطلق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 25 مايو وتنتهى يوم 1 يونيو، أما امتحان الصفين الرابع والخامس الابتدائى والأول والثانى الإعدادى فتنطلق يوم 7 مايو وتنتهى يوم 12 من نفس الشهر.

بينما يبدأ طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى امتحاناتهم يوم 14 مايو وتنتهى يوم 23 مايو.



































