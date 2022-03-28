شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف خريطة انتشار مراكز صرف أدوية أورام الكبد السرطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن خريطة مراكز صرف أدوية أورام الكبد السرطانية بالمجان للمنتفعين من خدمات مبادرة الكشف المبكر عن أورام الكبد.

وإليكم خريطة انتشار مراكز صرف أدوية أورام الكبد السرطانية :

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد، مستشفى القاهرة الفاطمية، مستشفى قصر العيني، مستشفى أحمد ماهر التعليمي، معهد ناصر للبحوث والعلاج، مستشفى جامعة عين شمس الدمرداش) في محافظة القاهرة.

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة المنصورة، مستشفى باطنة المنصورة) في محافظة الدقهلية

- (مستشفى الزقازيق التعليمي) في محافظة الشرقية

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة الإسكندرية) في محافظة الإسكندرية

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ، مستشفى جامعة كفر الشيخ) محافظة كفر الشيخ

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية) في محافظة المنوفية

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى طنطا الجامعي) في محافظة الغربية

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة بني سويف) في محافظة بني سويف

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة المنيا) في محافظة المنيا

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة الفيوم العام) في محافظة الفيوم

وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى حميات قنا) في محافظة قنا

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ(مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج) في محافظة سوهاج

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى الراجحي الجامعي) في محافظة أسيوط