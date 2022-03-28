شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات "مجلس الوزراء" يلتقي رؤساء اتحاد طلاب الجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ظهر اليوم الإثنين، لقاءً مع رؤساء اتحاد طلاب الجامعات المصرية، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.

وفي بيانه الصادر عنه اليوم، أكد المركز أن اللقاء يأتي في إطار اهتمامه المتواصل بالشباب، وحرصه على عقد لقاءات معهم بشكل دوري، وذلك ‏إيماناً منه بأهمية دورهم في عملية التنمية وضرورة إشراكهم في عملية ‏صناعة القرار والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم بشكل جيد باعتبارهم قادة ‏المستقبل، وتماشياً في الوقت نفسه مع سياسة الدولة المصرية والتي تؤكد على أهمية دعم وتمكين الشباب وتعظيم دورهم.‏

وأوضح المركز أن اللقاء يهدف لتعزيز ودعم قنوات التواصل مع شباب الجامعات المختلفة، فضلاً عن التعرف على دور المركز ومجالات عمله والإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها، وكذلك أحدث أنشطته وإصداراته المختلفة ودوره في منظومة دعم متخذ القرار في مصر.

وتابع المركز بأنه حريص كل الحرص على دعم مؤسسات الدولة المختلفة، خاصة الأكاديمية والبحثية- نظراً لأهمية دورها- وذلك في إطار من التشارك والتكامل لخدمة أهداف التنمية المنشودة للدولة المصرية بوجه عام وهو ما يمثل أحد مجالات اهتمام المركز كونه مركز الفكر الحكومة المصرية الذي يدعم متخذ القرار بالمعلومة الدقيقة والصحيحة ويعمل في الوقت نفسه على إتاحة المعرفة والمعلومات للمواطن في إطار من الشفافية.

وقد تم خلال اللقاء إطلاع الوفد الطلابي على عرض تقديمي كامل عن رؤية مركز المعلومات وأهدافه الاستراتيجية، ومحاور عمله الرئيسية، وأهم الإدارات والوحدات والمراكز واللجان التابعة له ومهام عملها، وكذلك أحدث أنشطته وإصداراته المختلفة.

وقام الوفد بجولة تعريفية داخل المركز تفقد خلالها كياناته وقطاعاته المختلفة، بدأت بزيارة مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بالمركز، للتعرف على أهم أنشطته التي يقوم بها وطبيعة عمله وأهدافه وتاريخ نشأته ودوره في قياس ودراسة اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية لرسم صورة متكاملة لمتخذ القرار المصري حول نبض الرأي العام.

واختتم الوفد جولته بزيارة مكتبة المركز للتعرف على أحدث المقتنيات بداخلها والخدمات التي تقدمها، ودورها في تقديم الخدمات الاستشارية لتطوير المكتبات المصرية باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر، أن مركز المعلومات قد جاء ضمن أفضل 20 مركزا على مستوى العالم استجابة لجائحة كوفيد 19 لعام 2020، كما احتل المرتبة 14 من بين 101 مركز فكر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز 30 من بين 73 مركزاً حكومياً على مستوى العالم.

كما حاز المركز على عدد من الجوائز والشهادات مؤخراً منها الجائزة البرونزية من مؤسسة ستيفي، وشهادة "ملتزمون بالتميز" من المؤسسة الأوروبية للتميز المؤسسي، كما حصد المركز 6 جوائز ضمن فعاليات مسابقة "درع الحكومة العربية" في دورته الـ 16 لعام 2021 كأول مؤسسة مصرية تحصد هذا العدد من الجوائز في دورة واحدة.