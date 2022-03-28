شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى مسئولى شركة "ميرسك العالمية".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدبولى يشيد بالتعاون مع الشركة فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتموين السفن

مسئولة بالشركة: ميرسك تولى هذا النوع من المشروعات أهمية كبيرة واختيار مصر كواحدة من أفضل الأماكن فى العالم لإقامة المشروع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هينيريتا تايجيسين، الرئيس التنفيذي للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية لشركة "ميرسك العالمية" AP Moller - Maersk، وذلك قبيل التوقيع على مذكرة التفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "ميرسك العالمية"، بشأن مشروع إنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن.

وحضر اللقاء المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفى مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المقرر مع شركة ميرسك فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتموين السفن، مؤكداً دعم الحكومة اللامحدود لمثل هذه المشروعات الخضراء، لا سيما مع قرب استضافة مصر لقمة المناخ COP27 فى نوفمبر القادم.

وخلال اللقاء، أثنت الرئيس التنفيذي للأسطول والعلامات التجارية لشركة "ميرسك" على علاقات التعاون الممتدة مع مصر على مدار أكثر من ١٠٠ عام، حيث تعد ميرسك أكبر خطوط ملاحية من حيث حجم الأعمال فى مصر.

كما أعربت عن سعادتها بالتوقيع على مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر لتموين السفن، مشيدة بما أبدته الحكومة المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من التزام واحترافية خلال كل مراحل التفاوض. وأضافت أن ميرسك تولى هذا النوع من المشروعات أهمية كبيرة، ومن ثم كان اختيار مصر كواحدة من أفضل الأماكن فى العالم لإقامة المشروع، لما تتمتع به مصر من موقع استراتيجى استثنائي، وكذا ما تملكه البلاد من مقومات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.

من جانبه، أشار المهندس يحيى زكى إلى أن التوقيع على الاتفاق يمهد الطريق لبدء الأعمال التنفيذية للمشروع، مضيفاً أن الفترة الماضية شهدت عقد ورشة عمل فى مصر بحضور ٢٠ من ممثلى شركة ميرسك لمدة ٣ أيام، لبحث سبل التعاون فى مجال توفير الطاقة النظيفة والوقود الأخضر بكميات كافية للوصول لصفر انبعاثات كربونية في الشحن البحري.