السجن عام لحمو بيكا وعمر كمال على خلفية كليب "إنتى معلمة"

القاهرة - سامية سيد - قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد حسين الحداد، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من "حمو بيكا " و " عمرو كمال " بالحبس سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ، لكل منها وغرامة 10 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة براءة الراقصة "لودينا" فى واقعة التعدى على القيم والمبادى الاسرية واستغلالهم مقطع فيديو للرقص والغناء للربح منه بسبب فيديو "إنتى معلمة"، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد مبروك، والمستشار محمد قنديل والمستشار شريف منصور، وأمانة سر مصطفى يسرى.

ترجع أحداث القضية عندما باشرت نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيقات بقيام كل من مؤدى المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال والراقصة البرازيلية لوداينا ببث مقطع فيديو خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت لهم تهمة الإخلال بالآداب الاجتماعى وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت وبث فيديوهات، بهدف التربح منها والحصول على أموال مقابل نشرها.

وأُرفق بالمحضر صور وحسابات المتهمين، التى تم بث الفيديوهات عليها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التربح منه وكسب أموال طائلة، فتم إحالته إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية.