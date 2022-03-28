شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر ستتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لمؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم التباحث بشأن استعدادات مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر من العام الجاري بشرم الشيخ، خاصةً في ظل الرئاسة البريطانية الحالية للمؤتمر، حيث أكد الرئيس أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها المقبلة للمؤتمر للبناء على النجاح المتحقق في مؤتمر جلاسجو، ولضمان الخروج بنتائج إيجابية تصب في صالح دعم عمل المناخ الدولي.

في حين أشاد رئيس الوزراء البريطاني بالدور المهم الذي تضطلع به مصر في إطار الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، مؤكداً تطلع بريطانيا لاستمرار التعاون مع مصر في هذا المجال.