شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسى يستقبل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها: الرئيس السيسى يستقبل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

ننشر جدول امتحانات النقل للثانوية الأزهرية لآخر العام.. تبدأ 14 مايو

أعلنت رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للنقل الثانوى للعام الدراسى 2021/ 2022، بقسميه العلمى والأدبى.

وزير الاقتصاد الفرنسي: دعم كامل لمصر خلال الأزمة في سوق السلع العالمية

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

معلومات "مجلس الوزراء" يلتقي رؤساء اتحاد طلاب الجامعات المصرية

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ظهر اليوم الإثنين، لقاءً مع رؤساء اتحاد طلاب الجامعات المصرية، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ميرسك العالمية لإنتاج الوقود الأخضر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "ميرسك العالمية"؛ وذلك بشأن إقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد مورتن بو كريستيانسن، نائب رئيس الشركة, رئيس وحدة الحد من انبعاثات الكربون.

رئيس الوزراء يلتقى مسئولى شركة "ميرسك العالمية"

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هينيريتا تايجيسين، الرئيس التنفيذي للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية لشركة "ميرسك العالمية" AP Moller - Maersk، وذلك قبيل التوقيع على مذكرة التفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "ميرسك العالمية"، بشأن مشروع إنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن.

ارتفاع بدرجات الحرارة غداً وشبورة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 25 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وزارة الصحة تطلق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة للكشف والعلاج مجانا

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

الصحة تكشف خريطة مكاتب توفير لقاحات الحمى الصفراء للمسافرين إلى السنغال

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص عدد 7 مكاتب صحة، لخدمة المشجعين المصريين المسافرين إلى السنغال، لمؤازرة فريق المنتخب المصري لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

الرئيس السيسى يؤكد لـ"لومير" أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة".

الرئيس السيسى يستقبل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة".

الرئيس السيسى: مصر ستتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لمؤتمر المناخ

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون".

جونسون للرئيس السيسى: مصر أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط وأفريقيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون".

الرئيس السيسى يؤكد استعداد مصر لبذل الجهود لصون السلام والاستقرار حول العالم

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء البريطاني ثمن الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا، والزخم الملموس الذي تشهده العلاقات بين البلدين، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكداً أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط وأفريقيا، خاصةً على صعيد ترسيخ الأمن والاستقرار، ومن ثم يحرص الجانب البريطاني على الاستمرار في دعم الإجراءات الطموحة والتجربة الرائدة التي تقوم بها مصر سعياً للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة.

الرئيس السيسى يشيد بالتطور الملحوظ فى العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء البريطاني ثمن الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا، والزخم الملموس الذي تشهده العلاقات بين البلدين، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكداً أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط وأفريقيا، خاصةً على صعيد ترسيخ الأمن والاستقرار، ومن ثم يحرص الجانب البريطاني على الاستمرار في دعم الإجراءات الطموحة والتجربة الرائدة التي تقوم بها مصر سعياً للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة.

الصحة تكشف خريطة انتشار مراكز صرف أدوية أورام الكبد السرطانية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن خريطة مراكز صرف أدوية أورام الكبد السرطانية بالمجان للمنتفعين من خدمات مبادرة الكشف المبكر عن أورام الكبد.

الصحة: تكلفة علاج مريض سرطان الكبد 90 ألف جنيه شهريا

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد"، من خلال أول زيارة لهم بـ 22 وحدة لعلاج الفيروسات الكبدية متواجدة بالمعاهد القومية، ومستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية.

سامح شكرى: الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ ستكون فارقة على صعيد العمل الدولى

أكد وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، أن مصر تسعى لأن تكون الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف نقطة فارقة على صعيد العمل المناخي الدولي تتحول فيها التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض في خفض الانبعاثات وفي جهود التكيف ودعم قدرات الدول النامية على تحمل التبعات السلبية لتغير المناخ وفى حجم ونوعية واليات تمويل المناخ المتاح لكافة الدول النامية.

الصحة تكشف فحوص وتحاليل مبادرة الكشف عن أورام الكبد.. اعرف التفاصيل

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق الصوتية، وتحاليل الأورام دوريًا، كل 4 أشهر، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، في إطار الحرص على تخفيف معاناة المرضى وذويهم.

الرى: إزالة 22 مخالفة على النيل فى 4 محافظات

شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لازالة تعديات على نهر النيل فى محافظات "البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - قنا"، حيث تم تنفيذ 22 مخالفة ليصل إجمالى ما تم إزالته حوالى 76 ألفا و 452 مخالفة منذ يناير 2015.

الصحة: تقديم خدمات علاج سرطان الكبد فى 74 مركزا على مستوى الجمهورية

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن برنامج "متابعة مرضى التليف الكبدي.. والكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية" يقدم خدمات الكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية، والفحص والمتابعة مجانا لمرضى التليف الكبدي، من خلال 74 مركزًا لمتابعة أورام الكبد، موزعة داخل المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

رئيس الوزراء يشهد مراسم التوقيع على إعلان نوايا مشترك للتعاون بين مصر وفرنسا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع على إعلان نوايا بين وزارة التجارة والصناعة المصرية، ووزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسية؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

مدبولى يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف فرنسى لأعمال الأنظمة والسكك الحديدية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بخصوص أنظمة السكك الحديدية، وأعمال السكة، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مع تحالف فرنسي بقيادة شركة "ألستوم" الفرنسية .