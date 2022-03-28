هل يؤثر ارتفاع سعر الدولار على مشروعات النقل؟ مسئول يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، موقف مشروعات النقل القائمة التي تنفذها الهيئة، بعد ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 18 جنيهًا.

وقال والي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه جاري دراسة مدى تأثير ارتفاع سعر الدولار على مشروعات وزارة النقل القائمة وتلك المزمع إنشاؤها، حيث أدى ارتفاع الدولار إلى زيادة في أسعار الخامات ومواد الإنشاءات بشكل جماعي.

وأشار رئيس القومية للأنفاق إلى أنه لم يتوقف أي مشروع من المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، مشددًا على أن تنفيذ المشروعات مستمر وسيتم الانتهاء منها وفقًا للمواعيد المحدد سابقًا.