محافظ الجيزة: المرأة المصرية حظيت في عهد الرئيس السيسي بتقدير غير مسبوق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال محافظ الجيزة أحمد راشد إن المرأة المصرية حظيت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقدير غير مسبوق على كافة المستويات، وأصبحت مُشَاركة المرأة المصرية بكل فئاتها في تنمية الوطن من أولويات القيادة السياسية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تمكينها في كافة المجالات.

وقال راشد- خلال تكريمه، اليوم، 11 أمًا مثالية من الفائزات على مستوى المحافظة، حيث منحهن شهادة تقدير ومبالغ مالية: إن المرأة المصرية هي كلمة السر في جميع قصص البطولات والنجاح ورمز الصمود والعطاء والتضحية، موجهاً التحية لكل أم ساعية لحياة كريمة بالعمل والتضحية والاجتهاد ولكل أم عاملة أو مشاركة لزوجها، ولكل فتاة ناجحة.

ضمت الأسماء المكرمة من محافظ الجيزة كل من هدى محمد علي بشمال الجيزة الأم المثالية الأولي، سيدة عبدالرحيم أحمد ببولاق الدكرور الأم المثالية الأولي أم لابن ذي احتياجات خاصة، فريال أحمد أسعد بشمال الجيزة الأم المثالية الأولى أم بديلة، وحصلت على المركز الثاني ناهد محمد محمود بشمال الجيزة، والمركز الثالث نجوي محمد أبو الوفا بـ 6 أكتوبر، والمركز الرابع هدى محمد يس بأطفيح، والمركز الخامس سناء حسن محمود بالهرم، والمركز السادس هناء أحمد حافظ بالهرم، والمركز السابع هالة فوزي محمد بـ 6 أكتوبر، والمركز الثامن شريفة السيد السيد ببولاق الدكرور، والمركز التاسع ماجدة عبد البديع بالدقي.

كما كرّم المحافظ عدداً من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة، وهي جمعية الأورمان، وجمعية الفتوح الإسلامية، وجمعية "ارسم فرحة"، ومؤسسة "جنة الأشجار" للتنمية.

شهد فعاليات التكريم إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبا المحافظ، وعلاء بدران السكرتير العام، ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي.